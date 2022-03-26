Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 26 березня, включаючи на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 26 березня
Київ, вокзал Дарниця:
Харків:
Дніпро:
Краматорськ:
Одеса:
Інший:
Міжнародні евакуаційні рейси на 26 березня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
* квитки у продажу
Угорщина:
* квитки у продажу
Румунія:
Австрія:
Нагадаємо, Укрзалізниця змінює деякі маршрути через подовжену комендантську годину в Запоріжжі.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця відкрила продажі квитків на потяг зі Львова до польського Хелму. Їх можна придбати онлайн.
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