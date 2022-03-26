Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 26 березня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Нагадаємо, Укрзалізниця змінює деякі маршрути через подовжену комендантську годину в Запоріжжі.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відкрила продажі квитків на потяг зі Львова до польського Хелму. Їх можна придбати онлайн.

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