Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля

Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев в более безопасные области. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 14 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 14 апреля
Покровск
Львов
Одесса
Славянск
Харьков
Другие
Напомним, Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички сообщением Сумы-Краснополье.
Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.
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