Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля

Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев в более безопасные области. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, Укрзализныця опубликовала график восстановленной электрички сообщением Сумы-Краснополье.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.

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