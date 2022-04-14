Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 14 квітня

Укрзалізниця продовжує евакуювати українців у безпечніші області. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 14 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 14 квітня
Покровськ
Львів
Одеса
Слов'янськ
Харків
Інші
Нагадавши, Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички сполученням Суми-Краснопілля.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.
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