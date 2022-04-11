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Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге

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Понедельник 11 апреля 2022 18:31
Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге Укрзализныця (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця с 12 апреля возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Сообщается, что с 12 апреля ежедневно будут курсировать рейсы по следующим направлениям:

  • Терещенская - Шостка (отправление в 15:07, прибытие 15:30, обратно отправление в 15:50, прибытие в 16:15);
  • Конотоп - Шостка (отправление в 06:40, прибытие в 08:38, обратно отправление в 08:58, прибытие в 10:56);
  • Конотоп - Ворожба (отправление в 9:20, прибытие в 11:29, обратно отправление в 11:55, прибытие 14:00);
  • Конотоп - Бахмач (отправление в 07:00 и 15:50, прибытие в 7:40 и 16:30 соответственно, обратно отправление в 07:55 и 16:50, прибытие в 08:35 и 17:30 соответственно);
  • Хутор Михайловский - Конотоп (отправление в 06:15 и 13:50 - прибытие в 08:46 и 17:50 соответственно); возвратно - в 10:25 и 14:20, прибытие соответственно в 12:54 и 16:49;
  • Терещенская - Конотоп (отправление в 07:14, прибытие в 08:46). Этот маршрут будет курсировать только 12 апреля вместо Хутор - Михайловский - Конотоп.

Ранее мы сообщали, что в Укрзализныце рассказали, когда восстановят железнодорожный мост из Ирпеня в Киев.

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