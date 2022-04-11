Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге
Укрзализныця (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзализныця с 12 апреля возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Сообщается, что с 12 апреля ежедневно будут курсировать рейсы по следующим направлениям:
- Терещенская - Шостка (отправление в 15:07, прибытие 15:30, обратно отправление в 15:50, прибытие в 16:15);
- Конотоп - Шостка (отправление в 06:40, прибытие в 08:38, обратно отправление в 08:58, прибытие в 10:56);
- Конотоп - Ворожба (отправление в 9:20, прибытие в 11:29, обратно отправление в 11:55, прибытие 14:00);
- Конотоп - Бахмач (отправление в 07:00 и 15:50, прибытие в 7:40 и 16:30 соответственно, обратно отправление в 07:55 и 16:50, прибытие в 08:35 и 17:30 соответственно);
- Хутор Михайловский - Конотоп (отправление в 06:15 и 13:50 - прибытие в 08:46 и 17:50 соответственно); возвратно - в 10:25 и 14:20, прибытие соответственно в 12:54 и 16:49;
- Терещенская - Конотоп (отправление в 07:14, прибытие в 08:46). Этот маршрут будет курсировать только 12 апреля вместо Хутор - Михайловский - Конотоп.
Ранее мы сообщали, что в Укрзализныце рассказали, когда восстановят железнодорожный мост из Ирпеня в Киев.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!