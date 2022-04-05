Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 5 апреля

Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев из зон боевых действий в более безопасные места. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 5 апреля, включая и на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 5 апреля
Краматорск:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 5 апреля
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
Венгрия:
* билеты в продаже
Чехия:
Румыния:
Австрия:
* билеты в продаже
Напомним, из Донбасса за сутки 2 апреля эвакуировали 955 человек.
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