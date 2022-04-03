Из Донбасса за сутки эвакуировали 955 человек

За сутки 2 апреля из Донецкой и Луганской областей были эвакуированы 955 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил в Facebook .

Всего в период с 24 февраля 2022 года эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 20598 человек и из населенных пунктов Донецкой области около 6584 человек.

Из Луганской области эвакуировали 800 человек из населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная и Кременная.

Напомним, сегодня, 3 апреля, из Бердянска в Запорожье эвакуируют более 500 человек. Для этого направили 10 больших автобусов.

Ранее Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 3 апреля.

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