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Из Донбасса за сутки эвакуировали 955 человек

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Воскресенье 03 апреля 2022 06:28
Из Донбасса за сутки эвакуировали 955 человек Фото: эвакуация людей (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Мирончук

За сутки 2 апреля из Донецкой и Луганской областей были эвакуированы 955 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил в Facebook.

Эвакуация из Донецкой области:

  • Из Угледара эвакуировали 155 человек, из которых 39 детей и 4 человека с инвалидностью.
  • Из Марьинки эвакуировали 27 человек, из них 1 ребенок.
  • Из Новогродовки эвакуировали 7 человек, из которых 2 ребенка.

Из Луганской области эвакуировали 800 человек из населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная и Кременная.

Всего в период с 24 февраля 2022 года эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 20598 человек и из населенных пунктов Донецкой области около 6584 человек.

Напомним, сегодня, 3 апреля, из Бердянска в Запорожье эвакуируют более 500 человек. Для этого направили 10 больших автобусов.

Ранее Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 3 апреля.

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