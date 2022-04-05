Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 5 квітня

Укрзалізниця продовжує евакуювати українців із зон бойових дій в більш безпечні місця. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 5 квітня, включаючи і на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Нагадаємо, з Донбасу за добу 2 квітня евакуювали 955 осіб.

Ми також писали про те, що російські окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничні станції України.

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