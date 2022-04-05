Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 5 апреля
Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев из зон боевых действий в более безопасные места. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 5 апреля, включая и на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 5 апреля
Краматорск:
- 13:00 - 274/273 Краматорск - Львов
- 16:00 - 276/275 Краматорск - Львов
- 18:00 - 278/277 Краматорск - Львов
Другие:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 5 апреля
Польша:
- 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
- 08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница* (11:25) - Пшемысль*
- 10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львов - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
- 19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*
* билеты в продаже
Словакия:
- 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* билеты в продаже
Чехия:
- Билеты отсутствуют
Румыния:
- 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена*
* билеты в продаже
Напомним, из Донбасса за сутки 2 апреля эвакуировали 955 человек.
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