Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 5 квітня
Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця продовжує евакуювати українців із зон бойових дій в більш безпечні місця. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 5 квітня, включаючи і на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 5 квітня
Краматорськ:
- 13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
- 16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
- 18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів
Інші:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 5 квітня
Польща:
- 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
- 08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
- 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
- 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* квитки у продажу
Чехія:
- Квитки відсутні
Румунія:
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*
* квитки у продажу
Нагадаємо, з Донбасу за добу 2 квітня евакуювали 955 осіб.
Ми також писали про те, що російські окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничні станції України.
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