Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 2 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 2 апреля, в том числе и на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 2 апреля
Краматорск:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 2 апреля
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
* билеты в продаже
Венгрия:
* билеты в продаже
Чехия:
Румыния:
Австрия:
* билеты в продаже
Напомним, Укрзализныця назначила новый поезд из Харькова в Трускавец.
Мы также писали о том, что из Луганской области вчера, 1 апреля, эвакуировали 1 735 человек.
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