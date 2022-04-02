Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 2 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 2 апреля, в том числе и на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, Укрзализныця назначила новый поезд из Харькова в Трускавец.

Мы также писали о том, что из Луганской области вчера, 1 апреля, эвакуировали 1 735 человек.

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