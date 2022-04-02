Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 2 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 2 квітня, в тому числі і на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 2 квітня
Краматорськ:
Інші:
Міжнародні евакуаційні рейси на 2 квітня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
* квитки у продажу
Угорщина:
* квитки у продажу
Чехія:
Румунія:
Австрія:
* квитки у продажу
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила новий потяг з Харкова до Трускавця.
Ми також писали про те, що з Луганської області вчора, 1 квітня, евакуювали 1 735 осіб.
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