Из Луганской области сегодня эвакуировали 1 735 человек, - ОПУ

В Луганской области сегодня продолжалась эвакуация мирного населения. За день из региона удалось вывезти 1735 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко .

Сегодня проводилась эвакуация людей из населенных пунктов, где идут активные боевые действия. В частности, удалось вывезти из:

Напомним, сегодня также продолжилась эвакуация жителей Мариуполя. В Запорожье из Бердянска выехала эвакуационная колонна из автобусов и частного транспорта.

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