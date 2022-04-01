Из Луганской области сегодня эвакуировали 1 735 человек, - ОПУ
Фото: из Луганской области эвакуировали 1700 человек (t.me/kt)
В Луганской области сегодня продолжалась эвакуация мирного населения. За день из региона удалось вывезти 1735 местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Сегодня проводилась эвакуация людей из населенных пунктов, где идут активные боевые действия. В частности, удалось вывезти из:
- Северодонецка - 285 человек;
- Рубежного - 60 человек;
- Лисичанска и ближайших городов и сел - 1300 человек;
- Кременной - 52 человек;
- Попасной - 38 человек.
Напомним, сегодня также продолжилась эвакуация жителей Мариуполя. В Запорожье из Бердянска выехала эвакуационная колонна из автобусов и частного транспорта.
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