УЗ назначила новый поезд из Харькова в Трускавец

"Укрзализныця" объявила о назначении нового поезда сообщением "Харьков-Трускавец". Он начнет курсировать с 2 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Железная дорога назначает новый поезд №21/22 сообщением Харьков – Трускавец со 2 апреля. Он будет курсировать через день", - говорится в сообщении.

При этом поезд отправляться из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Обратно из Трускавца поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:48.