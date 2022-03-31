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УЗ назначила новый поезд из Харькова в Трускавец

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Киев, Четверг 31 марта 2022 08:25
УЗ назначила новый поезд из Харькова в Трускавец Фото: УЗ назначила новый поезд из Харькова в Трускавец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

"Укрзализныця" объявила о назначении нового поезда сообщением "Харьков-Трускавец". Он начнет курсировать с 2 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Железная дорога назначает новый поезд №21/22 сообщением Харьков – Трускавец со 2 апреля. Он будет курсировать через день", - говорится в сообщении.

При этом поезд отправляться из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Обратно из Трускавца поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:48.

Напомним, недавно "Укрзализныця" решила запустить полноценный кольцевой маршрут городской электрички в Киеве.

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Укрзализныця Харьков Трускавец
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