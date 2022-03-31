Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 31 марта

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 31 марта, в котором также есть и международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 31 марта
Краматорск:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 31 марта
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
* билеты в продаже
Венгрия:
* билеты в продаже
Чехия:
Румыния:
Австрия:
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта не работают онлайн-сервисы по продаже билетов и "горячая линия" Укрзализныци в связи с неотложными техническими работами.
Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновит сообщение с Тростянцем в течение трех дней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.