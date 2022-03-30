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Укрзализныця возобновит сообщение с Тростянцем в течение трех дней

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Среда 30 марта 2022 21:03
Укрзализныця возобновит сообщение с Тростянцем в течение трех дней Фото: Укрзализныця возобновит сообщение с Тростянцем в течение трех дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Укрзализныця начала восстанавливать сообщение с Тростянцем. Это займет три дня времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.

"Сегодня мы доехали до города Тростянец, что на Сумщине. Уже за три дня мы сюда восстановим железнодорожное сообщение, а еще два дня назад здесь был враг. Наши войска его отбили. То что было раньше привокзальной площадью-выглядит страшно, но ничего, побеждаем и отстроим", - заявил Камышин.

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