Ночью не будут работать онлайн-сервисы и "горячая линия" УЗ
Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзалізниці" ночью временно будут недоступны в связи с неотложными техническими работами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Сообщается, что в связи с неотложными техническими работами, онлайн-сервисы и телефония Укрзализныци будут недоступны ориентировочно с 23:00 до 07:00.
Отмечается, что связь возможна только через мессенджеры.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда.
Также мы писали, что УЗ выделила 50 отдельных вагонов для доставки гуманитарной помощи.
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