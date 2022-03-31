Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 31 березня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 31 березня, в якому також є і міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 31 березня
Краматорськ:
Інші:
Міжнародні евакуаційні рейси на 31 березня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
* квитки у продажу
Угорщина:
* квитки у продажу
Чехія:
Румунія:
Австрія:
Нагадаємо, в ніч з 30 на 31 Березня не працюють онлайн-сервіси з продажу квитків і "гаряча лінія" Укрзалізниці у зв'язку з невідкладними технічними роботами.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів.
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