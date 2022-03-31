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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 31 березня

Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 31 березня, в якому також є і міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 31 березня

Краматорськ:

  • 13:00 - №282/281 Краматорськ - Львів
  • 16:00 - №284/283 Краматорськ - Львів

Інші:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
  • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 31 березня

Польща:

  • 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
  • 08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
  • 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 - 814/813 Львів - Хелм
  • 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
  • 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

* квитки у продажу

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* квитки у продажу

Чехія:

  • 12:00 №911 Мостиська 1 - Богумін

Румунія:

  • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень

Нагадаємо, в ніч з 30 на 31 Березня не працюють онлайн-сервіси з продажу квитків і "гаряча лінія" Укрзалізниці у зв'язку з невідкладними технічними роботами.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів.

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