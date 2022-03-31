Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 31 марта
Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 31 марта, в котором также есть и международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 31 марта
Краматорск:
- 13:00 - №282/281 Краматорск - Львов
- 16:00 - №284/283 Краматорск - Львов
Другие:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 31 марта
Польша:
- 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
- 08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница* (11:25) - Пшемысль*
- 10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львов - Хелм
- 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
- 19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*
* билеты в продаже
Словакия:
- 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)
* билеты в продаже
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* билеты в продаже
Чехия:
- 12:00 №911 Мостиска 1 - Богумин
Румыния:
- 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта не работают онлайн-сервисы по продаже билетов и "горячая линия" Укрзализныци в связи с неотложными техническими работами.
Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновит сообщение с Тростянцем в течение трех дней.
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