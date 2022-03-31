Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 31 марта

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 31 марта, в котором также есть и международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта не работают онлайн-сервисы по продаже билетов и "горячая линия" Укрзализныци в связи с неотложными техническими работами.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновит сообщение с Тростянцем в течение трех дней.

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