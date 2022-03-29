Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 29 марта

Укрзализныця продолжает вывозить украинцев в более безопасные города. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на 29 марта, включая и на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 29 марта
Харьков:
Краматорск:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 29 марта
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
* билеты в продаже
Венгрия:
* билеты в продаже
Румыния:
Австрия:
Напомним, Укрзализныця снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда.
Ранее Укрзализныця приостановила ремонт контактной сети из-за обстрела со стороны российских военных.
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