Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 29 березня

Укрзалізниця продовжує вивозити українців у безпечніші міста. Компанія опублікувала графік евакуаційних поїздів на 29 березня, включаючи і на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 29 березня
Харків:
Краматорськ:
Інший:
Міжнародні евакуаційні рейси на 29 березня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
* квитки у продажу
Угорщина:
* квитки у продажу
Румунія:
Австрія:
Нагадаємо, Укрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправлення поїзда.
Раніше Укрзалізниця призупинила ремонт контактної мережі через обстріл з боку російських військових.
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