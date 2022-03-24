Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 24 марта
Фото: эвакуация населения (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 24 марта, включая на международные рейсы.
Эвакуационные поезда на 24 марта
Киев, вокзал Дарница:
- 9:00 - Интерсити+ Киев - Львов
- 17:00 - Интерсити+ Киев - Львов
Харьков:
- 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов
- 11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород
- 15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов
Днепр:
- 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп
Краматорск:
- 13:00 - 286/285 Краматорск - Львов
- 16:00 - 288/287 Краматорск - Львов
Одесса:
Другие:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Славянск
- 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 24 марта
Польша:
- 00:40 - 7603 Львов - Пшемысль
- 08:30 - 715/716 Киев-Пасс - Пшемысль*
- 07:10 - №35/36 Львов - Пшемысль
- 10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 11:25 - 715/716 Киев-Пасс - Пшемысль*
- 12:58 - №35/36 Ужгород - Пшемысль
- 17:00 - 7616/7617 Львов - Хелм
- 18:22 - №35/36 Одесса - Пшемысль
- 19:13 - №67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*
* билеты в продаже
Словакия:
- 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)
* билеты в продаже
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* билеты в продаже
Румыния:
- 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749 Киев - Вена
- 21:00 №749/750 Киев-Пас - Вена