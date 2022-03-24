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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 24 березня

Фото: евакуація населення (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 24 березня, включаючи на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 24 березня

Київ, вокзал Дарниця:

  • 9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів
  • 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів

Харків:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
  • 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород
  • 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів

Дніпро:

  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп

Краматорськ:

  • 13:00 - 286/285 Краматорськ - Львів
  • 16:00 - 288/287 Краматорськ - Львів

Одеса:

  • 22:32 - Одеса - Ужгород

Інший:

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Слов'янськ
  • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 24 березня

Польща:

  • 00:40 - 7603 Львів - Пшемисль
  • 08:30 - 715/716 Київ-Пас - Пшемисль*
  • 07:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
  • 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 11:25 - 715/716 Київ-Пас - Пшемисль*
  • 12:58 - №35/36 Ужгород - Пшемисль
  • 17:00 - 7616/7617 Львів - Хелм
  • 18:22 - №35/36 Одеса - Пшемисль
  • 19:13 - №67/68 - 910/909 Київ-Варшава/Київ-Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице* (прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

* квитки у продажу

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* квитки у продажу

Румунія:

  • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 № 749 Київ - Відень
  • 21:00 №749/750 Київ-Пас - Відень

Нагадаємо, через хакерську атаку Укрзалізниця тимчасово зупиняє продаж квитків онлайн.

Ми також писали про те, що російські окупанти обстріляли залізничну станцію у Донецькій області.

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