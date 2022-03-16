Укрзализныця обнародовала график дополнительных поездов на 17 марта

В частности, с Харькова запланированы следующие дополнительные рейсы:

8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;

9:40 - №229/230 Харьков - Ужгород;

13:00 - №239/240 Харьков - Львов;

14:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

Со станции Днепр отправятся дополнительные поезда:

8:00 - Интерсити + Днепр - Львов;

10:30 - №903/904 Днепр - Дрогобыч.

Из Краматорска:

13:00 - №273/274 Краматорск - Львов;

16:00 - №275/276 Краматорск - Львов.

С Кривого Рога:

11:00 - №219/220 Кривой Рог - Ужгород.

Из Запорожья:

10:00 - №902/901 Запорожье - Хелм;

16:05 - №225/226 Запорожье - Ковель;

18:00 - №234/233 Запорожье - Ужгород.

Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.

Также с вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ до Львова в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков - в 1:00 и в 7:00.