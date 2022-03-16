Укрзализныця обнародовала график дополнительных поездов на 17 марта

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на четверг, 17 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
В частности, с Харькова запланированы следующие дополнительные рейсы:
Со станции Днепр отправятся дополнительные поезда:
Из Краматорска:
С Кривого Рога:
Из Запорожья:
Отмечается, что дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.
Также с вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ до Львова в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков - в 1:00 и в 7:00.
Ранее мы сообщали, что Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов.
Также мы писали, что с начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци.
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