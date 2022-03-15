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Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 10:23
Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов Фото: Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов, которые находятся на территории Украины. Это стало возможным после подписания президентом закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрзализныци" Александра Камышина.

По данным УЗ, сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины, которые принадлежат 250 компаниям.

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Дальше будет Кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - говорится в сообщении.

Определение кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ - тоже задача небыстрая. "Хотя есть компании, которые точно принадлежат РФ. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3000 вагонов", - отметили в УЗ.

Украинских вагонов на территории России всего 482.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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