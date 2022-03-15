Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов
Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов, которые находятся на территории Украины. Это стало возможным после подписания президентом закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрзализныци" Александра Камышина.
По данным УЗ, сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины, которые принадлежат 250 компаниям.
"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Дальше будет Кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - говорится в сообщении.
Определение кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ - тоже задача небыстрая. "Хотя есть компании, которые точно принадлежат РФ. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3000 вагонов", - отметили в УЗ.
Украинских вагонов на территории России всего 482.
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