С начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци
Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор в ходе войны погибли 33 работника Укрзализныци.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Отмечается, что железнодорожники, которые с первых дней находятся в самом водовороте событий, уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев.
Несмотря на эвакуацию детей и женщин из горячих точек, за время военных действий умерли 33 сотрудников Укрзализныци.
"С начала вооруженной агрессии России мы потеряли навсегда 33 коллеги - из них сегодня первую непосредственно в рейсе, - говорится в обращении Укрзализныци.
Также, чтобы провести коллег, компания организовала спонтанный концерт на вокзале. Как отмечают в Укрзализныце - это "о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе".
Сколько сотрудников Укрзализныци погибли с начала российского вторжения (t.me/UkrzalInfo)
Ранее мы сообщали, что в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, погибла проводница.
Также мы писали, что Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда.
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