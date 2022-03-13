ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 марта 2022 16:17
С начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци Сколько работников Укрзализныци погибло во время войны (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор в ходе войны погибли 33 работника Укрзализныци.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Отмечается, что железнодорожники, которые с первых дней находятся в самом водовороте событий, уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев.

Несмотря на эвакуацию детей и женщин из горячих точек, за время военных действий умерли 33 сотрудников Укрзализныци.

"С начала вооруженной агрессии России мы потеряли навсегда 33 коллеги - из них сегодня первую непосредственно в рейсе, - говорится в обращении Укрзализныци.

Также, чтобы провести коллег, компания организовала спонтанный концерт на вокзале. Как отмечают в Укрзализныце - это "о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе".

С начала российского вторжения погибли более 30 работников УкрзализныциС начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци

Сколько сотрудников Укрзализныци погибли с начала российского вторжения (t.me/UkrzalInfo)

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, погибла проводница.

Также мы писали, что Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы