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Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових поїздів на 17 березня

Графік поїздів на 17 березня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на четвер, 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зокрема, із Харкова заплановані наступні додаткові рейси:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
  • 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 13:00 - №239/240 Харків - Львів;
  • 14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Зі станції Дніпро відправляться такі додаткові поїзди:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;
  • 10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич.

Із Краматорська:

  • 13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів.

З Кривого Рогу:

  • 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.

Із Запоріжжя:

  • 10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
  • 16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;
  • 18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород.

Зазначається, що додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Також з вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова - о 1:00 та о 7:00.

Раніше ми повідомляли, що Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів.

Також ми писали, що від початку російського вторгнення загинули понад 30 працівників Укрзалізниці.

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