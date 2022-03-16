Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових поїздів на 17 березня

Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на четвер, 17 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Зокрема, із Харкова заплановані наступні додаткові рейси:
Зі станції Дніпро відправляться такі додаткові поїзди:
Із Краматорська:
З Кривого Рогу:
Із Запоріжжя:
Зазначається, що додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Також з вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова - о 1:00 та о 7:00.
Раніше ми повідомляли, що Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів.
Також ми писали, що від початку російського вторгнення загинули понад 30 працівників Укрзалізниці.
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