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Укрзализныця назначила на завтра эвакуационный поезд из Днепра

Новина українською →
Днепр, Среда 06 апреля 2022 23:01
Укрзализныця назначила на завтра эвакуационный поезд из Днепра Фото: из Днепра во Львов назначен эвакуационный поезд (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Укрзализныця назначила на 7 апреля эвакуационный поезд из Днепра во Львов. Состав отправится в 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Перевозчик отметил, что 7 апреля будет выполнен эвакуационный рейс Интерсити+ по маршруту Днепр - Львов.

"Поезд отправится в 17:00", - уточнили в Укрзализныце.

Также компания сообщила о возобновлении с завтрашнего дня движения пригородных поездов от Харькова до Сум:

  • поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 08:00 и прибывать в Сумы в 13:27;
  • обратно из Сум будет отправляться поезд №6268 в 14:00, прибывать в Харьков в 19:09.

Напомним, в течение 5 апреля Укрзализныця помогла эвакуировать из Донецкой области почти 14 тысяч человек.

Как сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сегодня в течение дня удалось эвакуировать 4892 мирных жителя Донецкой и Луганской областей.

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