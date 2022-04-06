Укрзализныця назначила на завтра эвакуационный поезд из Днепра
Укрзализныця назначила на 7 апреля эвакуационный поезд из Днепра во Львов. Состав отправится в 17:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Перевозчик отметил, что 7 апреля будет выполнен эвакуационный рейс Интерсити+ по маршруту Днепр - Львов.
"Поезд отправится в 17:00", - уточнили в Укрзализныце.
Также компания сообщила о возобновлении с завтрашнего дня движения пригородных поездов от Харькова до Сум:
- поезд №6267 будет отправляться из Харькова в 08:00 и прибывать в Сумы в 13:27;
- обратно из Сум будет отправляться поезд №6268 в 14:00, прибывать в Харьков в 19:09.
Напомним, в течение 5 апреля Укрзализныця помогла эвакуировать из Донецкой области почти 14 тысяч человек.
Как сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сегодня в течение дня удалось эвакуировать 4892 мирных жителя Донецкой и Луганской областей.
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