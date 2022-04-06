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Укрзалізниця призначила на завтра евакуаційний поїзд з Дніпра

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Дніпро, Середа 06 квітня 2022 23:01
Укрзалізниця призначила на завтра евакуаційний поїзд з Дніпра Фото: з Дніпра до Львова призначено евакуаційний поїзд (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Укрзалізниця призначила на 7 квітня евакуаційний поїзд з Дніпра до Львова. Склад відправиться о 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Перевізник зазначив, що 7 квітня буде виконано евакуаційний рейс Інтерсіті+ по маршруту Дніпро - Львів.

"Поїзд відправиться о 17:00", - уточнили в Укрзалізниці.

Також компанія повідомила про відновлення з завтрашнього дня руху приміських поїздів від Харкова до Сум:

  • поїзд № 6267 відправлятиметься з Харкова о 08:00 і прибуватиме до Сум о 13:27;
  • зворотно з Сум відправлятиметься поїзд № 6268 о 14:00, прибуватиме до Харкова о 19:09.

Нагадаємо, протягом 5 квітня Укрзалізниця допомогла евакуювати з Донецької області майже 14 тисяч осіб.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, сьогодні протягом дня вдалося евакуювати 4892 мирних жителі Донецької та Луганської областей.

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