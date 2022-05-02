Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно три эвакуационных рейса

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 2 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно 3 рейса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 2 мая
В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Отметим, что Укрзализныця отменила рейсы на период затяжного комендантского часа в Одессе.
Ранее в Укрзализныце заявили о том, что российские военные ежедневно обстреливают железнодорожные объекты в Украине.
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