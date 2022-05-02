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Укрзализныця назначила на сегодня дополнительно три эвакуационных рейса

Фото: Укрзализныця опубликовала расписание эвакуационных рейсов (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на понедельник, 2 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно 3 рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 2 мая

  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Отметим, что Укрзализныця отменила рейсы на период затяжного комендантского часа в Одессе.

Ранее в Укрзализныце заявили о том, что российские военные ежедневно обстреливают железнодорожные объекты в Украине.

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