Укрзализныця: войска РФ ежедневно обстреливают железнодорожные объекты в Украине

Российские оккупанты ежедневно совершают обстрелы и наносят удары по железнодорожным объектам в Украине, разрушают станции и рельсы, рассказал глава Укрзализныци Александр Камышин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Камышина, в настоящее время легче перечислить станции, которые не попали под вражеские обстрелы, чем пострадавшие от ударов рашистов.

"Каждый день у нас перебита инфраструктура, пути, мосты, контактная сеть, здания", - говорит глава УЗ.

Камышин также отметил, что несмотря на многочисленные атаки захватчиков по железнодорожной инфраструктуре Укрзализныця продолжает работу, и поезда курсируют.

Среди наиболее пострадавших об вражеских обстрелов он назвал Донецкую и ЮЖД.