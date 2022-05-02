Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково три евакуаційні рейси

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на понеділок, 2 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково 3 рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 2 травня
В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Зазначимо, що Укрзалізниця скасувала рейси на період затяжної комендантської години в Одесі.
Раніше в Укрзалізниці заявили про те, що російські військові щодня обстрілюють залізничні об'єкти в Україні.
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