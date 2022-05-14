Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 14 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационный поезд на 14 мая
В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за информацией на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений.
Ранее Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов на 20 суток.
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