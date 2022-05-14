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Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс на сьогодні

Фото: Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 14 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 14 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додатковий рейс на один з найпопулярніших напрямків.

Раніше Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 20 діб.

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