Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений
Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений. В частности, будет курсировать дополнительный поезд 245/246 Киев - Ужгород - Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Так, 13, 15, 17 мая поезд будет отправляться из Киева в 23:01 и прибывать в Ужгород в 14:10 следующего дня с остановками в Мукачево в 12:50 и в Батево в 13:23.
Также обратно из Ужгорода поезд будет курсировать 14, 16, 18 мая в 20:13 с прибытием в Киев в 10:11.
Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжили работу кольцевой электрички.
Также мы писали, что Укрзализныця назначает дополнительные электрички в Киев.
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