Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов на 20 суток

С сегодняшнего дня, 12 мая, Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток на некоторые рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Укрзализныци.

"Билеты уже ждут booking.uz.gov.ua и - немного дешевле - в чат-боте!" - говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на следующие рейсы:

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