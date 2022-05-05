Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на четверг, 5 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, российские военные нанесли несколько ракетных ударов по территории Украины из-за чего задерживается ряд рейсов.

Мы также писали о том, что эвакуационный поезд из Покровска теперь будет курсировать до Львова.

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