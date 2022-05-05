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Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс на сьогодні

Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на четвер, 5 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 5 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Львів

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, російські військові завдали кілька ракетних ударів по території України через що затримується низка рейсів.

Ми також писали про те, що евакуаційний поїзд з Покровська тепер курсуватиме до Львова.

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