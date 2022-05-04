ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

УЗ обновила данные про задержку поездов: график

Новина українською →
Украина, Среда 04 мая 2022 23:08
УЗ обновила данные про задержку поездов: график Фото: УЗ обновила график поездов после ракетного обстрела 4 мая (Укрзализныця)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по территории Украины. По этой причине задерживается ряд рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

По состоянию на 22:30 с опозданием едут следующие поезда:

  • №59 Киев - Чоп (+11:44 ч);
  • №149 Полтава - Черновцы (+11:11 ч);
  • №37 Ужгород - Одесса (+11:09 ч);
  • №135 Черновцы - Одесса (+9:53 ч);
  • №38 Одесса - Ужгород (+9:27 ч);
  • №45 Ужгород - Лозовая (+7:56 ч);
  • №2 Харьков - Ивано-Франковск (+7:42 ч);
  • №42 Львов - Днепр (+6:48 ч);
  • №85 Запорожье - Львов (+5:03 ч);
  • №5 Ивано-Франковск - Запорожье (+4:33 ч);
  • №86 Львов - Запорожье (+3:25 ч);
  • №14 Солотвино - Киев (+2:17 ч);
  • №56 Рахов - Киев (+2:02 ч);
  • №13 Киев - Солотвино (+1:32 ча);
  • №749 Киев - Ивано-Франковск (+1:22 ч);
  • №95 Киев - Рахов (+1:16 ч);
  • №715 Киев - Перемышль (+40 мин);
  • №706 Киев - Перемышль (+8 ч);
  • №753 Харьков - Львов (+19 мин);
  • №744 Львов - Дарница (+10:35 ч).

Обновленную информацию о курсировании поездов Укрзализныця обещает сообщать в официальных каналах и через объявления на вокзалах.

Ранее мы сообщали, что вследствие ракетного удара по Днепру разрушен объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за обстрела прекратилось движение поездов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны