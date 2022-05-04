УЗ обновила данные про задержку поездов: график
Фото: УЗ обновила график поездов после ракетного обстрела 4 мая (Укрзализныця)
Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по территории Украины. По этой причине задерживается ряд рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
По состоянию на 22:30 с опозданием едут следующие поезда:
- №59 Киев - Чоп (+11:44 ч);
- №149 Полтава - Черновцы (+11:11 ч);
- №37 Ужгород - Одесса (+11:09 ч);
- №135 Черновцы - Одесса (+9:53 ч);
- №38 Одесса - Ужгород (+9:27 ч);
- №45 Ужгород - Лозовая (+7:56 ч);
- №2 Харьков - Ивано-Франковск (+7:42 ч);
- №42 Львов - Днепр (+6:48 ч);
- №85 Запорожье - Львов (+5:03 ч);
- №5 Ивано-Франковск - Запорожье (+4:33 ч);
- №86 Львов - Запорожье (+3:25 ч);
- №14 Солотвино - Киев (+2:17 ч);
- №56 Рахов - Киев (+2:02 ч);
- №13 Киев - Солотвино (+1:32 ча);
- №749 Киев - Ивано-Франковск (+1:22 ч);
- №95 Киев - Рахов (+1:16 ч);
- №715 Киев - Перемышль (+40 мин);
- №706 Киев - Перемышль (+8 ч);
- №753 Харьков - Львов (+19 мин);
- №744 Львов - Дарница (+10:35 ч).
Обновленную информацию о курсировании поездов Укрзализныця обещает сообщать в официальных каналах и через объявления на вокзалах.
Ранее мы сообщали, что вследствие ракетного удара по Днепру разрушен объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за обстрела прекратилось движение поездов.
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