Эвакуационный поезд из Покровска теперь будет курсировать до Львова

С 3 мая эвакуационный поезд, отправляющийся из Покровска, меняет город прибытия. Если раньше он ехал в Чоп, то теперь будет вывозить желающих эвакуироваться во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Следует помнить, что поезд будет отправляться по нечетным дням из Покровска в 16:30, прибывать в Днепр в 19:40. На станции "Днепр" вагоны будут присоединяться к поезду №86/85 "Запорожье - Львов". Во Львов поезд прибывает в 15:51 следующих суток.

"Укрзализныця изменила схему эвакуации из Покровска. С 3 мая поезд № 234/233 будет курсировать в сообщении "Покровск - Львов" вместо "Покровск - Чоп", - рассказал он.

Как сообщалось, УЗ опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 3 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.

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