УЗ назначила дополнительный рейс из Запорожья в Киев: названа дата

"Укрзализныця" назначает дополнительный рейс поезда, который будет курсировать из Запорожья в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ .

Речь идет о поезде №272/271 "Запорожье - Киев". Рейс вне графика будет отправлен 11 августа. Он уедет из Запорожья в 20:05 и прибудет в Киев в 09:38.

"Мы стремимся вывезти в безопасность как можно больше украинцев и поэтому, учитывая активность в направлении Никополя и Марганца, отправим поезд", - назвали причины назначения дополнительного рейса.

В УЗ добавляют, что обратно этот поезд отправится из Киева 12 августа в 22:30 и прибудет в Запорожье в 11:53.