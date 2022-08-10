УЗ назначила дополнительный рейс из Запорожья в Киев: названа дата
"Укрзализныця" назначает дополнительный рейс поезда, который будет курсировать из Запорожья в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
Речь идет о поезде №272/271 "Запорожье - Киев". Рейс вне графика будет отправлен 11 августа. Он уедет из Запорожья в 20:05 и прибудет в Киев в 09:38.
"Мы стремимся вывезти в безопасность как можно больше украинцев и поэтому, учитывая активность в направлении Никополя и Марганца, отправим поезд", - назвали причины назначения дополнительного рейса.
В УЗ добавляют, что обратно этот поезд отправится из Киева 12 августа в 22:30 и прибудет в Запорожье в 11:53.
Как сообщалось, со вторника, 9 августа, "Укрзализныця" назначила новый региональный экспресс №805/806 "Харьков - Сумы - Конотоп".
Отметим, "Укрзализныця" добавила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay.
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