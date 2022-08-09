УЗ запустила новый поезд между Харьковом и Конотопом: график
Со вторника, 9 августа, "Укрзализныця" назначила новый региональный экспресс №805/806 Харьков - Сумы - Конотоп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Telegram.
Поезд будет курсировать из Харькова каждый день в 16:10. Прибытие в Сумы запланировано на 19:02, а в Конотоп - в 21:08.
Обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться каждый день в 04:44, прибытие в Сумы - в 06:49, в Харьков - в 09:44.
"Поезд будет проходить через 7 городов, включая Люботин, Белополье и Ворожбу. На маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКР-3", - рассказали в УЗ.
Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" ускорит поезд из Киева в Варшаву и добавит вагоны из-за возросшего спроса на этот рейс.
Также мы писали, что "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №25/26 Одесса - Яремче. Теперь поезд будет курсировать и до Ворохты.
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