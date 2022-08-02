"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 2 августа
"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 2 августа из Покровска в Донецкой области во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу УЗ.
Поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов, согласно расписанию, отправится в 16:30.
Однако в "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления может измениться.
Напомним, что ранее мэр Покровска Руслан Требушкин информировал, что "Укрзализныця" якобы отменила единый эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области через повреждения колеи в результате боевых действий.
Впоследствии в УЗ заявили, что эвакуация из Донбасса продолжается по графику. Все повреждения пути ликвидируют.
К слову, "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.
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