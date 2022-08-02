"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 2 августа

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 2 августа из Покровска в Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу УЗ.

Однако в "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления может измениться.

Поезд 234/233 по маршруту Покровск - Днепр - Львов, согласно расписанию, отправится в 16:30.

Напомним, что ранее мэр Покровска Руслан Требушкин информировал, что "Укрзализныця" якобы отменила единый эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области через повреждения колеи в результате боевых действий.

Впоследствии в УЗ заявили, что эвакуация из Донбасса продолжается по графику. Все повреждения пути ликвидируют.

К слову, "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

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