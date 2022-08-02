"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 2 серпня

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 2 серпня з Покровська в Донецькій області до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Однак в "Укрзалізниці" підкреслили, що час відправлення може змінитися.

Поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів, згідно з розкладом, відправиться о 16:30.

Нагадаємо, що раніше мер Покровська Руслан Требушкін інформував, що "Укрзалізниця" нібито скасувала єдиний евакуаційний потяг з Покровська Донецької області, через пошкодження колії в результаті бойових дій.

Згодом в УЗ заявили, що евакуація з Донбасу триває за графіком. Усі пошкодження колії ліквідують.

До слова, "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

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