Эвакуационный поезд из Покровска отменен: в чем причина
Эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области отменен. В результате боевых действий повреждены колеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Руслана Требушкина.
"В результате боевых действий повреждены колеи, поэтому поезд не будет курсировать. По крайней мере, пока. Если будет новая информация на этот счет – обязательно сообщу", - написал он.
Напомним, ранее жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться. Оккупационные войска продолжают разрушать инфраструктуру, поэтому люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарств и пищи.
Мы писали, что за минувшие сутки российские войска в Донецкой области убили 8 мирных граждан, 19 получили ранения.
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