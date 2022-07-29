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Эвакуация будет: в УЗ сделали важное заявление по вокзалу Покровска

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Покровск, Пятница 29 июля 2022 10:25
Эвакуация будет: в УЗ сделали важное заявление по вокзалу Покровска Фото: в УЗ сделали важное заявление по вокзалу Покровска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Несмотря на ночные удары россиян вблизи вокзала Покровск, эвакуация из Донбасса продолжается по графику. Все повреждения колеи будут ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

"Железнодорожники контролируют безопасность и бесперебойность процесса эвакуации", - уверяют в пресс-службе.

Вместе с тем в УЗ обратились к жителям Донбасса с призывом "не откладывать на последний момент".

"Наши поезда везут в безопасность уже сегодня", - добавляют в сообщении.

Что произошло

Напомним, сегодня мэр Покровска Руслан Требушкин в Telegram сообщил, что "Укрзализныця" якобы отменила единственный эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области, из-за повреждения путей в результате боевых действий.

Добавим, ранее жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться. Оккупационные войска продолжают разрушать инфраструктуру, люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарств и еды.

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Укрзализныця эвакуация Покровск
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