"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Как отмечается, поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов.
Напомним, ранее "Укрзализныця" срочно изменила маршруты трех поездов в Полтаву.
Позже в УЗ организовали подвоз пассажиров дополнительным транспортом.
Добавим, что "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.
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