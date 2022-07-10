"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 10 липня з Покровська в Донецькій області до Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Як зазначається, поїзд 234/233 відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" терміново змінила маршрути трьох поїздів у Полтаву.
Пізніше в УЗ організували підвезення пасажирів додатковим транспортом.
Додамо, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
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