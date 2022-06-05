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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 5 июня

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Воскресенье 05 июня 2022 06:33
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 5 июня Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 5 июня. Компания назначила на сегодня один дополнительный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационный поезд на 5 июня

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, в СНБО опровергли фейк о том, что Украина якобы перевозит оружие в пассажирских вагонах. Также оккупанты говорят неправду, когда сообщают, что у нас поезда ходят не по графику.

Ранее "Укрзализныця" объявила о запуске нового поезда из Перемышля в Запорожье из-за увеличившегося потока украинцев, которые возвращаются в Украину.

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Укрзализныця эвакуация
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