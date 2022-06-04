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В СНБО опровергли фейк о перевозке оружия в пассажирских вагонах

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Украина, Суббота 04 июня 2022 16:49
В СНБО опровергли фейк о перевозке оружия в пассажирских вагонах Фото: Укрзализныця не перевозит оружие в пассажирских вагонах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия распространяет информацию, что Украина перевозит оружие от партнеров в пассажирских вагонах. Однако эти сообщения являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Все предоставленное от партнеров оружие перевозят в специальных вагонах и по другим маршрутам", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты опровергли информацию о том, что ракета может попасть в движущийся поезд. Это невозможно, поскольку ракеты летят по заданной траектории к месту назначения.

Также оккупанты распространяют фейковые сообщения о том, что поезда ходят не по графику. Однако сейчас опоздания могут быть возникнуть из-за боевых действий.

Более того, Укрзализныця уточнила расписание, чтобы поезд прибывал к месту назначения до начала комендантского часа, и позволила вернуть билеты за отмененные из-за войны поезда.

Напомним, что Укрзализныця возобновила движение электрички Чернигов-Славутич через мост, который был разрушен оккупантами.

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