"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 5 червня

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 5 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, в РНБО спростували фейк про те, що Україна нібито перевозить зброю в пасажирських вагонах. Також окупанти кажуть неправду, коли повідомляють, що у нас поїзди ходять не за графіком.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового поїзда з Перемишля до Запоріжжя через збільшений потік українців, які повертаються в Україну.

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