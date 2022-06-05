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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 5 червня

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Неділя 05 червня 2022 06:33
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 5 червня Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 5 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 5 червня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, в РНБО спростували фейк про те, що Україна нібито перевозить зброю в пасажирських вагонах. Також окупанти кажуть неправду, коли повідомляють, що у нас поїзди ходять не за графіком.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового поїзда з Перемишля до Запоріжжя через збільшений потік українців, які повертаються в Україну.

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Укрзалізниця евакуація
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